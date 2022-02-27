Запад запросил срочное заседание ООН по Украине

США, Норвегия и ещё несколько стран запросили на 28 февраля проведение срочного заседания ООН по гуманитарному кризису на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».

Норвегия, США, Албания, Франция, Великобритания, Мексика, Ирландия просят провести срочное заседание Совета Безопасности для разрешения гуманитарного кризиса на Украине, — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте постпредства Норвегии при ООН.

Были запрошены доклады генсека ООН, УКГВ ООН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры с РФ, признался, что не сильно верит в результат встречи с российской делегацией в Белоруссии. Он заявил, что это «хоть и маленький, но шанс», «пусть попробуют».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении ЕС впервые профинансировать покупку и поставку вооружения на Украину. Кроме того, глава ЕК объявила о полном закрытии воздушного пространства союза для России. Запрет вводится для государственных и частных самолётов, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией.