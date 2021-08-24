Запад создаст фонд противодействия влиянию РФ на Украине

Великобритания, США, Канада, Швейцария и Швеция создадут фонд противодействия влиянию РФ на Украине. Об этом написала замглавы британского МИД Венди Мортон на странице посольства в Киеве в Facebook.

Согласно заявлению британского посольства в Киеве, фонд будет называться «Партнёрство за сильную Украину».

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США помогут смягчить дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины, — поясняется цель создания коалиции.

Свою работу фонд начнёт уже к декабрю. В течение трёх лет будет привлечено финансирование в сумме $50 млн. Средства будут направлены пострадавшим от конфликта на востоке Украины. Дипломаты считают, что это приведёт к улучшению качества коммунальных услуг, позволить повысить доходы домохозяйств и расширить связи между отдельными конфликтующими сообществами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала проведение Дня независимости на Украине. По словам дипломата, в течение одного часа из страны пришли «четыре фантастические новости», после которых можно и не анализировать итоги независимости страны.