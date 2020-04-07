Хотя никто не может упрекнуть РФ в том, что она не предпринимала никаких шагов для борьбы с COVID-19 на своей территории, введённых мер может оказаться недостаточно, считают западные СМИ. Всё говорит о том, что Россия, как и США, пропустила начало эпидемии. Тем не менее часть иностранных наблюдателей отмечает, что российская система здравоохранения лучше подготовлена к масштабному кризису, чем западные.

Система охраны общественного здоровья, унаследованная Россией от СССР, изначально создавалась для борьбы с масштабными кризисами здравоохранения, отмечает Vox. Акцент в ней делается на количество, пусть и в ущерб качеству, а также на массовые информационные кампании и вакцинацию. А в ситуации пандемии важнейшую роль играет именно число врачей, палат интенсивной терапии и аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которых в России больше на 100 тысяч населения, чем во многих западных странах.

Однако, по мнению авторов портала, даже это не спасёт РФ от «американского» варианта эпидемии, при котором система здравоохранения не выдержит огромного наплыва пациентов. Это может произойти из-за того, что Россия, подобно США, медлила с принятием необходимых мер сдерживания COVID-19, до поры до времени ограничиваясь проверкой прибывших из-за границы.

Эксперты отмечают, что эти меры, хотя и жёсткие, в лучшем случае ограничивали число инфицированных людей в стране и, возможно, предотвращали более масштабную вспышку. Однако самих по себе их было недостаточно, и в этом Россия ошиблась, — поясняет Vox.

Из-за опасений того, что «драконовские» меры подкосят рейтинг главы государства, российские власти не вводили обязательную социальную изоляцию до конца марта. Но провал кампании по борьбе с коронавирусом представляет для руководства страны ещё большую угрозу, сообщает американский интернет-ресурс.

Существуют вполне реальные опасения, что меры сдерживания не сработают и это сокрушит хрупкую и недофинансированную систему здравоохранения [России], — добавляет журнал The National Interest. — И это, вкупе с экономическим шоком, может дестабилизировать российскую политическую систему.

Издание также обращает внимание на нежелание Кремля принимать на себя всю ответственность за борьбу с коронавирусом, поэтому впервые за многие годы он делегировал реальные полномочия региональным властям.

President of Russia/Global Look Press

Французская газета Liberation считает подобный шаг логичным, учитывая размеры России и то, что ситуация с заболеваемостью в разных регионах действительно может отличаться. Гораздо интереснее, пишет издание, другое: в отличие от западных лидеров Владимир Путин воздержался от нагнетания атмосферы и сравнения пандемии с мировой войной.

Никакой военной риторики или воспоминаний о легендарной стойкости русского народа и его дисциплине перед лицом суровых испытаний, — замечает Liberation. — Это удивительно для Владимира Путина, который обычно не упускает возможности припомнить это и подать под всеми возможными соусами.

Издание даёт негативную оценку шагов, предпринятых в России по поддержке граждан и бизнеса, пострадавших от пандемии. Оно обращает внимание, что хотя пособие по безработице и пообещали увеличить на 50%, оно всё равно эквивалентно €150, в то время как средняя арендная плата за квартиру в России составляет €220.

Новый регионализм не лишён логики, — соглашается Neue Zürcher Zeitung. — Путин сохранит роль спасителя в трудные времена, даже если региональные лидеры потерпят неудачу. Но это создаёт риск усиления центробежных сил, особенно с учётом того, что регионы уже в обиде на Москву за неравномерное распределение богатства.

Российское правительство перекладывает ответственность за финансовую поддержку граждан на частный бизнес, а это провоцирует социальное напряжение, уверены в Reuters.

Представители малого и среднего бизнеса выражают возмущение и предупреждают о массовых банкротствах в петициях к кабмину, включая ту, которая набрала более 250 тысяч подписей, — подчёркивает агентство. — Критики обращают внимание на то, что правительства других стран готовы платить своим работникам. Великобритания, например, возмещает до 80% зарплат.

Даже анонсированная позже программа стоимостью 150 млрд рублей, согласно которой банки будут предлагать малым предприятиям беспроцентные кредиты для выплаты зарплат во время нерабочего месяца, мало успокоила мелких и средних предпринимателей, перед которыми маячит перспектива банкротства, заключили в Reuters.