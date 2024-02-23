Зампостпреда РФ при ОБСЕ раскрыл позицию РФ по украинскому конфликту Буякевич: Россия не ждет быстрого урегулирования конфликта на Украине

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Максим Буякевич

Россия не испытывает иллюзий по поводу скорого урегулирования украинского конфликта и решения других противоречий в отношениях с Западом, заявил заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич на заседании ее постоянного совета. Дипломат уточнил, что Москва видит неконструктивный подход западных участников блока НАТО и их киевских подопечных. По его словам, все они «упорно бьют в барабаны войны» и не желают учитывать законные интересы России.

Наша страна никогда не закрывалась от взаимоуважительного диалога, в котором подлинный учет законных интересов сторон позволил бы снять имеющиеся противоречия. Но мы никогда не согласимся на то, чтобы с нами говорили языком ультиматумов, нереалистичных и невыполнимых формул, — продолжил Буякевич.

Он добавил, что Москва замечает растущую вовлеченность НАТО в вооруженное противостояние с Россией и на ее конституционной территории, и на Украине. Максим Буякевич подчеркнул, что «Россия стремится к миру, но не за любую цену».

В ноябре 2023 года зампостпреда РФ назвал позорным молчание ОБСЕ по поводу гибели российских журналистов. Буякевич напомнил, что организация никак не отреагировала на резонансные убийства Бориса Максудова, Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и других журналистов.