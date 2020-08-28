Замглавы делегации Киева назвал единственный путь к миру в Донбассе

https://static.news.ru/photo/5409d1b4-eaa4-11ea-b859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Реализация Минских соглашений является единственным путём к достижению мира в Донбассе, заявил замглавы делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин.

При этом он отметил, что у его позиции будет много оппонентов. На вопрос о том, поможет ли достичь мира предоставление особого статуса Донбассу, Фокин ответил утвердительно.

Но этому мешает большая, мощная, финансово обеспеченная группировка политических сил, которым война — мать родная, — подчеркнул он.

По его словам, времени на размышления по поводу выполнения соглашений нет, так как Донбасс разрушен и находится в шаге от экологической катастрофы.

Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены, — пояснил замглавы делегации.

Он отметил, что необходимо срочно приступить к их очистке, иначе предоставленная самой себе вода попадёт во все местные реки и озёра, а также войдёт в Азовское и Чёрное моря. Фокин добавил, что «надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский президент Владимир Зеленский провёл переговоры с государственным секретарём Соединённых Штатов, главной темой которых стал режим тишины на юго-востоке страны.