Замгенсека НАТО: Альянс теперь может размещать войска в Восточной Европе AFP: замгенсека НАТО считает, что Альянс теперь может размещать войска в Восточной Европе

Фото Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Альянс может больше не придерживаться обязательств не размещать свои силы в Центральной и Восточной Европе после начала специальной операции России на Украине. Речь идёт об Основополагающем акте о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО. Он добавил, что военный союз теперь может размещать свой войска в Восточной Европе. Он назвал эти планы созданием «прочной позиции на восточном фланге», пишет AFP.

Россия своими шагами признала недействительным подписанный 25 лет назад Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, — пояснил Джоанэ.

Он при этом рассказал, что тактические группировки НАТО были развёрнуты в Польше и странах Прибалтики ещё в 2017 году, до начала специальной операции России на Украине.

Журналист и историк Анджело Д'Орси ранее заявил, что кризисная ситуация на Украине лишний раз доказывает, что идёт война НАТО против России. Он добавил, что европейцы сами стали жертвой собственных санкций. Он призвал пересмотреть потери от мер, которые Запад ввёл против Москвы. Он напомнил, что несмотря на заявления представителей Запада, НАТО — военная организация, которая часто ведёт себя агрессивно. Он привёл в пример действия Альянса в Ираке, Ливии, Сирии и Югославии.