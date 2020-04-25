Заместителя Кличко задержали за нападение на полицейского

https://static.news.ru/photo/de5eb328-884a-11ea-8f94-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за угрозы в адрес правоохранителей и нападение на полицейского. Инцидент произошёл, когда стражи порядка остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль, в котором находился мужчина.
За рулём машины находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко, женщина забыла включить фары. Слончак стал оскорблять остановивших их сотрудников полиции, а затем вышел из авто и набросился с кулаками на одного из них.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что принял решение относительно своего заместителя.
Сегодня всё будет оформлено документально. Смотрите брифинг в 12:00, — написал Кличко в посте в Facebook.
Ранее сам Слончак попал в реанимацию после нападения неизвестного. Ему диагностировали ушибы головы, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, писал NEWS.ru.