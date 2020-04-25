Заместителя Кличко задержали за нападение на полицейского

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Британский суд намерен взыскать с России £830 тысяч (76,2 млн рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому. Фигурант коррупционного дела генерала СК Александра Дрыманова понёс издержки в ходе процесса об экстрадиции, который выиграл.

Однако Россия платить не будет. Согласно Европейской конвенции о выдаче от 1957 года, суд Лондона не вправе возлагать возмещение издержек на Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ....