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Заместителя Кличко задержали за нападение на полицейского

08:41, 27 апреля 2020 73
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за угрозы в адрес правоохранителей и нападение на полицейского. Инцидент произошёл, когда стражи порядка остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль, в котором находился мужчина.

За рулём машины находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко, женщина забыла включить фары. Слончак стал оскорблять остановивших их сотрудников полиции, а затем вышел из авто и набросился с кулаками на одного из них.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что принял решение относительно своего заместителя.

Сегодня всё будет оформлено документально. Смотрите брифинг в 12:00, — написал Кличко в посте в Facebook.

Ранее сам Слончак попал в реанимацию после нападения неизвестного. Ему диагностировали ушибы головы, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, писал NEWS.ru.

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