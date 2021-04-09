Закрывшийся в гавайском отеле военный покончил с собой

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Мужчина, который около 10 часов назад забаррикадировался в одном из номеров отеля Kahala Hotel & Resort в гавайском городе Гонолулу, покончил с собой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Речь идёт о военнослужащем, который был гостем отеля. Он закрылся в номере и открыл стрельбу через дверь. Пострадавших в результате происшествия нет, полиция эвакуировала всех проживавших в соседних номерах.

Причины поступка мужчины пока неизвестны. По предварительным данным, никаких требований он не выдвигал.

Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковных Мытищах 61-летний Владимир Барданов, забаррикадировавшись в своём особняке, открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Силовики пришли к нему для проведения обыска по делу о незаконном обороте оружия. Спецоперация длилась целый день, один из бойцов получил ранение в ногу. Позже коттедж загорелся, по предварительным данным, его хозяин погиб в огне. Пожарные нашли сильно обгоревшее тело. В доме также был найден крупный арсенал, состоящий из стрелкового оружия, боеприпасов и гранат.