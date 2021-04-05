АТОР: закрытая Европа обеспечит аншлаг российским курортам

https://static.news.ru/photo/30cf36a0-95f1-11eb-b550-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские туристы смогут посетить Европу не раньше осени, а возможно, и вовсе ближе к началу 2022 года. Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Европейские маршруты вряд ли откроются из-за ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса. Отчасти открытие этого направления для туризма привязано к вакцинации, пояснила она.

Первой страной, открывающей границы для россиян, станет Греция. Туристы уже могут подавать документы на получение визы. Однако следует иметь в виду, что по ней нельзя будет выехать за пределы этого государства в страны Шенгенского договора.

Если и будет увеличение турпотока, то в пределах 15% по отношению к прошлому году. Кипр, Греция, которые открылись в дополнение к Турции, Занзибару, Эмиратам, Кубе, Сербии, безусловно, дадут прирост. Хорватия принимает российских туристов как с ПЦР, так и со справкой о прививке. Это три летних массовых направления, которые могут повлиять на общий расклад, — приводят слова Ломидзе «Известия».

Что касается спроса на внутреннем рынке, то он на этом фоне близок к ажиотажному, а предстоящий летний сезон, по словам эксперта, «будет одним из лучших». Прирост составит от 20% до 30% по сравнению с 2020 годом и будет сравним с показателями докоронавирусного 2019-го. Причём, речь не только про курорты, но и про другие направления — Калининград, Алтай, Карелию, Байкал.

Представитель АТОР также отметила, что из-за пандемии примерно 40% россиян сейчас боятся путешествовать, причём не только за границу, но и внутри страны. Впрочем, почти столько же граждан не боятся ничего и готовы ехать куда угодно. Остальные — это «премиальный класс», имеющий возможность позволить себе отдых на менее людных и более дорогих курортах.

Ранее NEWS.ru писал, что летний отдых в Крыму подорожает на 10–25%. Причиной стало увеличение цен на продукты, оборудование для санбезопасности, аренду гостиничных номеров, а также повышение качества услуг.