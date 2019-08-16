https://static.news.ru/photo/9ec8a2c8-c02c-11e9-acad-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Трое российских моряков, захваченных пиратами у побережья Камеруна, являются офицерами грузового судна «Мармалайта» — капитан, старший помощник и старший механик.

По данным источника в датской компании «Ультрабалк», которой принадлежит судно, похищенные россияне из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска. Над вопросом об их освобождении работают российские дипломаты, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что судно было атаковано в районе порта Дуала. В общей сложности злоумышленники захватили восемь человек.