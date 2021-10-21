Захарова заявила о попытке США «вставить палки в колёса» в вопросе Карабаха

Россия видит стремление ряда западных государства, в первую очередь США, помешать некоторым процессам и вставить палки в колёса в вопросах создания формата «3+3» по Карабаху. Она подчеркнула, что американские партнёры занимаются дезинформацией, приписывая авторство инициативы Москве, «затевая странную игру в русофобской атмосфере».

Она подчеркнула, что данный формат по урегулированию Карабахского конфликта был предложен президентом Азербайджана совместно с его турецким коллегой. Россия же эту инициативу поддержала.

Мы исходим из того, что развитие многостороннего регионального сотрудничества точно отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. Запуск этого механизма будет способствовать повышению доверия между государствами и урегулированию противоречий, — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о рассмотрении создания формата сотрудничества «3+3» по Карабаху. По его словам, данная инициатива предполагает создание механизма регионального взаимодействия с участием России, Азербайджана, Армении, а также Турции, Грузии и Ирана. Дипломат также добавил, что в трёхсторонних соглашениях по Карабаху обоснованы принципы, которые определяют дальнейшие шаги по продвижению урегулирования, включая работы по разблокированию всех транспортных и экономических связей. Как он отметил, это положительно повлияет на развитие экономики как сторон конфликта, так и их соседей.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.