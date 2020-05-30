Захарова ужаснулась при виде кадров протестов из США

https://static.news.ru/photo/284364c0-a2b3-11ea-b448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США произошла национальная трагедия, кадры протестов, которые вспыхнули в ответ на убийство сотрудниками полиции афроамериканца Джорджа Флойда, вызывают ужас и чувство сострадания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщает ТАСС, Захарова подчеркнула, что испытывает «чувство сострадания к народу, который раздираем такими жуткими противоречиями».

В моих словах нет ни доли злорадства, потому что те кадры, которые облетели весь мир, вызывают ужас и оторопь, — цитирует её агентство.

По её мнению, трагедия вскрыла проблемы США в правочеловеческой сфере, на которые американское общество так долго пыталось не обращать внимания. Захарова напомнила, что при этом Вашингтон долгое время брал на себя роль наставника как раз в этой сфере, поучая весь мир.

Также она обратила внимание на то, что правозащитные организации США, энергично освещающие подобные события по всему миру, в первые дни после убийства Джорджа Флойда были весьма сдержанны в оценках происходящего на американской земле.

Как писал NEWS.ru, протесты в США начались в нескольких городах одновременно. Основной причиной стало превышение полномочий полицейскими. Всё началось с того, что 46-летний афроамериканец Джордж Флойд расплатился в магазине фальшивыми купюрами. Стражи порядка повалили его на дорогу, и один из полицейских надавил ему коленом на шею. Спустя несколько часов мужчина скончался в больнице.