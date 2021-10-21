Захарова сравнила отношения России и НАТО с временами холодной войны

Отношения России и НАТО при генсеке Йенсе Столтенберге хуже, чем в самые суровые времена холодной войны. Москва сомневается, что с нынешним руководством Альянса можно о чём-то говорить. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция с брифинга ведётся в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что за заявлениями Столтенберга о готовности работать с РФ «фактически ничего не стоит». По мнению Захаровой, Альянс своими усилиями практически «похоронил» Совет Россия — НАТО.

В таких условиях работать по вызовам и угрозам региональной безопасности и невозможно, и не имеет смысла. Альянс сам отказался от любого практического сотрудничества с Россией и от контактов по военной линии, — сказала представитель МИД.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс «похоронил» идею о консультациях России и НАТО. Так он прокомментировал закрытие военной миссии связи Альянса в Москве и его информбюро.

С начала ноября РФ приостановит работу своего постпредства при НАТО. По словам Лаврова, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии. Он объяснил это ответными мерами на действия объединения, которое лишило аккредитации российских представителей в Брюсселе.

Столтенберг выразил точку зрения, что Россия ответственна за разрыв отношений с НАТО. Однако, по его словам, этот факт не является препятствием для диалога и предложение созвать заседание Совета Россия — НАТО всё ещё актуально.