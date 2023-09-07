Захарова сравнила госперевороты в Африке с событиями на Майдане в 2014 году Захарова: Запад против переворотов в Африке, но сам же когда-то разрушил Украину

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Западные страны в один голос выступают против госпереворотов в африканских странах, но забывают о том, как своими же руками свергли законную власть на Украине в 2014 году, заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью NEWS.ru. По ее словам, Запад прибегает к двойным стандартам, так как в каждом регионе имеет свои интересы.

Бывший президент Украины Виктор Янукович был лучшим другом западных лидеров. Но все изменилось после его заявлений буквально за месяц. Он тогда сказал, что должен просчитать все издержки до того, как примет решение о дальнейшей европейской интеграции. Обратите внимание, он не отказывался, а лишь попросил время просчитать издержки. После этого его тут же сместила якобы народная волна. На самом деле, все это было сделано руками западников. То есть тогда этот антигосударственный переворот был нормой для западного сообщества? Разница-то в чем? На Украине были одни интересы, а в Африке другие? — задалась вопросом Захарова.

Дипломат отметила, что у западных стран действуют двойные стандарты. По ее словам, в результате ситуация обостряется не только на Украине, но и в Молдавии, Грузии.

Даже Кавказ не дает покоя западному сообществу. Каждый конфликт они используют для того, чтобы посеять еще больше хаоса, — посетовала Захарова.

Ранее дипломат заявила, что Запад изначально строил планы по уничтожению Украины. Она отметила, что доказательством этого являются передача оружия государству, которое не так давно получило независимость, втягивание все большего количества людей в военные действия и пролонгация кризиса.

Полная версия эксклюзивного интервью Марии Захаровой будет опубликована на сайте и YouTube-канале NEWS.ru 8 сентября в 11:00.