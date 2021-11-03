Захарова: создание партнёрства AUKUS внесло раскол в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что создание нового трёхстороннего партнёрского формата AUKUS, членами которого являются Австралия, Великобритания и США, внесло концептуальный и технологический раскол в «натовскую семью». Об этом она рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Это что? Единомышление, солидарность? Ведь одним этим действием они внесли колоссальный раздор внутрь своей же натовской семьи. И не только концептуального плана раздор, но и технологический, потому что никто так и не понял, даже внутри натовской семьи, что это такие за ядерные подлодки, которые будут охранять австралийский континент. От кого, зачем, на каком топливе и как все это будет соотноситься с основополагающими документами МАГАТЭ, — сказала она.

Отметила Захарова и ситуацию с Францией, которая была, по её словам, «выкинута» вместе со своими технологическими и экономическими проектами, которые уже были просчитаны. По словам представителя МИД, идеология Запада в корне отличается от российской. Она базируется на процессе создания блоков, которые находятся в позиции противостояния с любым противником.

Идеология нашей страны — взаимодействие на равноправной основе для того, чтобы противодействовать угрозам. Смотрите, какая разница: дружить против кого-то или дружить вместе, чтобы преодолевать общие проблемы, — добавила она.

О создании нового союза AUKUS Австралии, Великобритании и США было объявлено 15 сентября. В рамках партнёрства Австралия обязуется построить не менее восьми атомных подводных лодок по американской технологии, а также сделать переоснащение своей армии крылатыми ракетами производства США. По этой причине Канберра разорвала оборонный контракт с Францией на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд. Причиной этого шага было объявлено то, что он больше не соответствует национальным интересам Австралии. В качестве ответных мер Париж обвинил австралийское руководство в преднамеренном обмане, а эти шаги США подверг критике.

Ранее почётный профессор Института политических исследований в Париже Бертран Бади рассказал, что отношения между Австралией и Францией останутся на хорошем уровне, если будут ограничены только вопросами бизнеса и культуры. Стать военными или политическими союзниками у государств не выйдет, пока у власти находится премьер-министр Скотт Моррисон.