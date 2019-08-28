https://static.news.ru/photo/a540b99c-c9a5-11e9-8de9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press

США вправе делать предложение Дании о продаже Гренландии, поскольку оба государства являются суверенными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом она особо отметила позицию королевской семьи Дании, заявившей, что решение о судьбе острова должно приниматься его жителями. Захарову удивило то, что подобной позиции Копенгаген не придерживался по поводу волеизъявления жителей Крыма в 2014 году, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что на решение Вашингтона купить Гренландию отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет вмешиваться в ситуацию, поскольку не занимается «международным шопингом».