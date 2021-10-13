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Захарова прокомментировала реакцию МИД Украины на назначение Поклонской

18:30, 13 октября 2021
Захарова прокомментировала реакцию МИД Украины на назначение Поклонской Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала применить украинское правосудие на территории Украины и только потом «браться за Африку», написала она в своём Telegram-канале. Так дипломат прокомментировала реакцию киевских властей на назначение бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде.

В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть  сначала  попробуют применить украинское правосудие на территории Украины,  а потом за Африку берутся, — написала Захарова.

Ранее стало известно, что Украина может начинать готовить документы на экстрадицию Натальи Поклонской после её назначения послом России в Республике Кабо-Верде. Киев обвиняет её в государственной измене. 

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «максимальных санкциях» в отношении бывших чиновников страны. В списке оказались бывший президент Украины Виктор Янукович, нынешний глава Крыма Сергей Аксёнов, экс-премьер Украины Николай Азаров и Наталья Поклонская. 

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