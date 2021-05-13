Захарова ответила на обвинения Госдепа в нарушении прав журналистов из США

https://static.news.ru/photo/6ba30e96-b405-11eb-b54a-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявление Госдепартамента США о нарушении прав американских журналистов в России, в том числе сотрудников «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом). Её слова приводит ТАСС.

Вот эти стоны о воспрепятствовании у нас журналистской работе и использование в качестве примера «Радио Свобода» — это выдумка, это ложь. Мы приветствуем деятельность американских медиа в нашей стране наравне с другими иностранными корпунктами, корреспондентами, журналистами, — подчеркнула дипломат.

По её словам, в России от американских журналистов требуется лишь соблюдать российское законодательство, в частности, указывать правильную маркировку на материалах иностранных агентов. Захарова отметила, что эти требования являются легко выполнимыми в свете положения американских законов, требующих более жёсткие условия регистрации и отчётности для иностранных агентов.

Ранее Тверской суд Москвы отметил решение о 140 штрафах для «Радио Свобода» и её руководителя Андрея Шарыя. Причина — нарушение подсудности. Протоколы об отсутствии маркировки о статусе иноагента должен был рассматривать Тверской суд, но никак не мировой судья Тверского района столицы. В итоге отменены 68 штрафов в отношении радиостанции и 72 штрафа его руководителю.