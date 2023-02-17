Захарова отреагировала на планы США выгнать Москву из Арктического совета Захарова: США должны выйти из Арктического совета, если не хотят сотрудничать с Россией

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Единственная возможность США не сотрудничать с Москвой в Арктическом совете — выйти из организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она отреагировала на намерения Вашингтона возобновить проекты Арктического совета без участия РФ. При этом в МИД подчеркнули, что продолжат выполнение своих обязательств в рамках организации.

У нас нормально выстраивается сотрудничество с теми, кто понимает, в какой организации находится. Если в Вашингтоне считают, что выстраивать отношения внутри Арктического совета не нужно, то это исключительно их проблемы, а не всей организации. Единственная возможность не сотрудничать с Москвой — выход самого Вашингтона из Арктического совета, — подчеркнула Захарова.

По ее словам, функционирование Арктического совета предполагает равноправное участие всех стран-членов. При этом дипломат отметила, что несоблюдение этих условий заставит Москву рассмотреть альтернативные варианты.

Москва руководствуется интересами международного сотрудничества. Если членство в организации не будет соответствовать этим задачам, будут тогда рассматриваться варианты дальнейших действий, — заключила Захарова.

Ранее советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что Вашингтон не планирует сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета из-за спецоперации на Украине. Дипломат при этом признал, что РФ — важная арктическая держава. Однако, по его словам, Вашингтон своим решением пытается адаптироваться к реалиям, навязанным Москвой.