В США решили обойтись без России в Арктике Советник Госдепа Шолле: США отказались сотрудничать с Россией по Арктике из-за СВО

Фото: Sebastian Grote / Keystone Press Agency / Global Look Press

Cоветник Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что США не планируют сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета из-за спецоперации на Украине, передает ТАСС. Дипломат при этом признал, что Россия — важная арктическая держава. По его словам, Вашингтон своим решением «пытается адаптироваться» к реалиям, якобы навязанным Москвой.

Россия — важная арктическая держава. Адаптируясь к новым реалиям, которые навязаны нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не предполагающие участие России, — сказал Шолле.

20 мая 2021 года председательство в Арктическом совете перешло к России на два года.

Ранее историк-этнограф Лариса Стрючкова рассказала, что Арктика имеет для России серьезное экономическое и геополитическое значение, так как обеспечивает доступ к Северному морскому пути. По ее словам, российские территории играют важную роль, связывая между собой разные части света. Эксперт подчеркнула, что Северный морской путь является самым коротким, а значит, и самым экономически выгодным маршрутом из Азии в Европу.

В свою очередь глава командования Сил флота США адмирал Дэрил Кодл заявил, что развитие Россией и Китаем своей инфраструктуры в Арктике повышает вероятность того, что Северная Америка может казаться под угрозой. По его словам, Москва за последние 10 лет значительно укрепила свои военные возможности в регионе.