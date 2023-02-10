Американский генерал предупредил об «арктической угрозе» для США Адмирал Кодл: развитие инфраструктуры России и КНР в Арктике может угрожать Америке

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Развитие Россией и Китаем своей инфрастурктуры в Арктике повышает вероятность того, что Северная Америка может казаться под угрозой. Такое предположение высказал глава Командования сил флота США адмирал Дэрил Кодл в ходе выступления на конференции в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва за последние 10 лет значительно укрепила свои военные возможности в регионе.

Что касается Пекина, то он, согласно утверждению адмирала Кодла, проявляет все больше намерений по увеличению своего влияния в Арктике, в том числе посредством инициативы по созданию «Полярного шелкового пути». Предполагается, что он может соединить Китай и Европу через Арктику.

Они расширяют и развивают инфраструктуру региона, что повышает вероятность того, что Северная Америка окажется под угрозой, — подчеркнул военный.

Он также добавил, что Россия и Китай пытаются милитаризировать Арктику и «намерены ущемлять свободу судоходства Северного морского пути». По словам адмирала, в этой связи США вместе с союзниками за последние годы увеличили количество военных учений в Северной Атлантике, а также деятельность по защите Северной Америки в арктических условиях.

Ранее историк-этнограф Лариса Стрючкова рассказала, что Арктика имеет для России серьезное экономическое и геополитическое значение, так как обеспечивает доступ к Северному морскому пути. По ее словам, российские территории играют важную роль, связывая между собой разные части света. Эксперт подчеркнула, что Северный морской путь является самым коротким, а значит и самым экономически выгодным маршрутом из Азии в Европу.