Историк объяснила геополитическую значимость Арктики для России Историк Стрючкова: Арктика важна для России из-за доступа к Северному морскому пути

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Арктика имеет для России серьезное экономическое и геополитическое значение, так как обеспечивает доступ к Северному морскому пути, рассказала РИАМО историк-этнограф Лариса Стрючкова. По ее словам, российские территории играют важную роль, связывая между собой разные части света. Эксперт подчеркнула, что Северный морской путь является самым коротким, а значит и самым экономически выгодным маршрутом из Азии в Европу.

Как выяснилось, территория нашей страны для связи разных частей света играет тоже немаловажную роль, потому что в ответ, когда нам запретили полеты, тогда мы просто сказали: «Ну, не хотите — как хотите», и нашу страну пришлось огибать чуть ли не половине мира, конечно, и в этом сказалась экономическая составляющая нашей большой территории, — подчеркнула Стрючкова.

Историк отметила, что Северный морской путь мог бы облегчить взаимоотношения между Европой и Азией. Она добавила, что Россия относится к разряду стран, которые могут обойтись исключительно внутренними ресурсами. Эксперт подчеркнула, что страна имеет потрясающие потенциальные возможности.

Экономист Владимир Шамахов ранее рассказал, что проект Северного морского пути (СМП), который смог бы упростить доставку российских ресурсов из Арктики, является крайне перспективным, но вызывает недовольство Запада из-за текущего юридического разделения зон ответственности в регионе. По его словам, западные страны хотят добиться создания свободной зоны судоходства не только в высокоширотной зоне Северного Ледовитого океана, но и в акватории рядом с берегами России. Эксперт отметил, что эта зона по всем мировым законам является российской территорией, однако Запад все равно остается этим недоволен.