Захарова обвинила Запад в попытке «наказать политически» Россию
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
23:43, 03 апреля 2022
Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» Россию. Она добавила, что некоторые страны даже не отрицали этого, говоря о политической составляющей этих действий. Об этом представитель ведомства рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», фрагмент был опубликован на официальном Telegram-канале дипломата.
Это демонстративная позиция коллективного Запада, обвиняющего нас в создании кризиса и пытающегося высылками российских дипломатов наказать Россию политически, — поделилась Захарова.
Она добавила, что российские посольства «были обескровлены» для того, чтобы не дать возможность, в том числе и отбивать информационно-политические атаки.
Министерство иностранных дел России ранее заявило, что российские дипломаты, в отличие от чешских, не предают память тех, кто отдал жизни ради общего будущего. Таким образом ведомство отреагировало на призыв МИД Чехии к дипломатам из России с требованием отказаться от своей службы из-за ситуации на Украине. Представители Праги указали на то, что между дипломатами двух стран много общего.