Захарова обвинила Запад в попытке «наказать политически» Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» Россию. Она добавила, что некоторые страны даже не отрицали этого, говоря о политической составляющей этих действий. Об этом представитель ведомства рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», фрагмент был опубликован на официальном Telegram-канале дипломата.

Это демонстративная позиция коллективного Запада, обвиняющего нас в создании кризиса и пытающегося высылками российских дипломатов наказать Россию политически, — поделилась Захарова.

Она добавила, что российские посольства «были обескровлены» для того, чтобы не дать возможность, в том числе и отбивать информационно-политические атаки.

Министерство иностранных дел России ранее заявило, что российские дипломаты, в отличие от чешских, не предают память тех, кто отдал жизни ради общего будущего. Таким образом ведомство отреагировало на призыв МИД Чехии к дипломатам из России с требованием отказаться от своей службы из-за ситуации на Украине. Представители Праги указали на то, что между дипломатами двух стран много общего.