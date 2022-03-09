Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что анализировать заявления президента Украины Владимира Зеленского нужно с оглядкой на его состояние, которое дипломат назвала «неадекватным». По её словам, этим вопросом уже должны заниматься специалисты, сообщает радио Sputnik.

Вы же видите, в каком он специфическом состоянии находится, когда выходит к микрофону. <...> Поэтому глубоко и всерьёз анализировать эти заявления не представляется возможным именно исходя из его состояния, — сказала она.

Захарова уточнила, что опираться на заявления Зеленского как на официально сформированную позицию пока не представляется возможным.

Ранее портал «Страна.ua» пришёл к выводу, что заявление президента Украины и главы партии «Слуга народа» Владимира Зеленского о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность государства, свидетельствует о готовности Киева согласиться на нейтральный статус страны.