https://static.news.ru/photo/f8fffb70-da4c-11ea-ab30-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала причину задержания журналистов «Дождя» в Минске — у них отсутствовала аккредитация белорусских властей.

Теперь понятна причина того, что произошло, или то, что послужило основой для таких действий — отсутствие аккредитации, — заявила Захарова.

Она добавила, что посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев взял под личный контроль ситуацию с задержанием журналистов.

Ранее представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала «Дождю», что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Эта президентская компания в Белоруссии ознаменовалась чередой скандалов, арестами оппозиционеров и массовыми акциями протестов. На пост президента претендуют нынешний лидер Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Действующий глава государства выдвигается на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержанием оппозиционных политиков и активистов, а также акциями протеста в Минске и других городах, писал NEWS.ru.