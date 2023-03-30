Захарова назвала способы разрешения конфликта между Баку и Ереваном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В вопросах армяно-азербайджанского урегулирования важно слышать Баку и Ереван, а не тех, кто никогда не был посредником и не добивался никаких практических результатов, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Нужно слышать, слушать и действовать в интересах двух стран. Мы понимаем, что бывают периоды крайнего обострения. Но стороны могут договариваться, главное создавать им соответствующую базу и содействовать этому взаимопониманию, — заявила Захарова.

По словам дипломата, в Брюсселе не заинтересованы в налаживании доверия и сближения позиций между Арменией и Азербайджаном, а «своей непродуманной и нечестной активностью» они лишь разжигают противоречия между сторонами. Безальтернативной основой оздоровления отношений между Баку и Ереваном являются документы подписанные при российском посредничестве.

Ранее глава миссии ЕС Маркус Риттер в интервью Deutsche Welle (признана Минюстом РФ СМИ, выполняющая функцию иноагента) заявил, что если весной Азербайджан не нападет на Армению, это будет свидетельствовать об успехе наблюдательной миссии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Азербайджан и Армения вскоре могут выйти на мирные договоренности. Так он оценил усилия Вашингтона по урегулированию регионального конфликта в Закавказье на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.