Захарова иронически оценила антироссийские твиты Помпео

https://static.news.ru/photo/472d7cfc-5719-11eb-9c35-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Серия антироссийских твитов в аккаунте госсекретаря США Майка Помпео является попыткой администрации Дональда Трампа похвалиться своими успехами в разрушении двусторонних отношений с Россией. Такое мнение на брифинге высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она констатировала, что отношения двух стран оказались зависимы от внутриполитических и межпартийных столкновений в Штатах. В итоге, заметила Захарова, нормализации отношений за четыре года так и не произошло — в этом тезисе она выразила солидарность с мнением Помпео. Однако его выступления в Twitter вызвали у дипломата лишь ироническую реакцию.

Возможно, это попытка написать что-то яркое и запоминающееся, пока не заблокировали, — считает Захарова.

Представитель МИД признала, что при администрации Трампа две сверхдержавы не нашли путей к улучшению отношений, и это произошло не по вине России. Захарова подчеркнула, что вести диалог с РФ путём угроз и запугивания ради односторонних уступок бесперспективно.

Для начала нужно прекратить манипуляции общественным мнением в США, остановить русофобскую кампанию среди американского народа и перекрыть поток фейковых новостей в отношении нашей страны, — резюмировала Захарова.

Майк Помпео неоднократно публиковал в Twitter записи антироссийского характера. Так, недавно он заявил, что никакая другая администрация не была столь жёсткой в отношении России, как нынешняя.

Как писал NEWS.ru, Захарова также оценила блокировку в соцсетях президента США Дональда Трампа. По мнению дипломата, это будет иметь долгосрочные и непредсказуемые последствия. Ранее ряд соцсетей, в том числе Twitter, заблокировали профиль хозяина Белого дома из-за «рисков призывов к насилию» после захвата протестующими американцами Капитолия в Вашингтоне.