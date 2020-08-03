Задержанные в Белорусии россияне рассказали о конечной цели своей поездки

https://static.news.ru/photo/43eb9ebe-d575-11ea-a92f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Россияне, которых задержали на территории Белоруссии, направлялись в одно из государств Латинской Америки. Минск был транзитной точкой. Об этом заявил консул РФ в Минске Кирилл Плетнёв журналистам.

25 июля все они должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул. После чего в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе, — рассказал Плетнёв.

Все задержанные заявили дипломатам, что целью их поездки в Белоруссию был транзитный въезд. Россияне выражают полное недоумении от всех событий, которые разворачиваются вокруг них, отметил консул в интервью на телеканале «Россия 1».

29 июля власти Белоруссии заявили о задержании 33 российских граждан, которые будто бы работают в так называемой частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». СК Белоруссии подозревает россиян в подготовке массовых беспорядков в республике. Также было заявлено, что на территорию страны якобы приехали «более 200 боевиков» с целью дестабилизировать ситуацию в период избирательной кампании. В отношении россиян возбудили уголовные дела о подготовке терактов. Выборы в стране назначены 9 августа.

NEWS.ru писал, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут в ближайшее время обсудить задержание россиян.