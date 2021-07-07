Заболевшие коронавирусом излечились после пересадки кала

Два пациента, заразившиеся коронавирусной инфекцией, выздоровели после трансплантации фекальной микробиоты. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на журнал Gut.

Пациенты страдали от колита. Сначала фекальную микробиоту пересадили 19-летнему мужчине. Коронавирусная инфекция была диагностирована у него через 15 часов после операции. Сначала пациент страдал от высокой температуры, но затем симптомы болезни исчезли.

У 80-летнего пациента был диагностирован COVID-19 до транспланатации фекальной микробиоты. Ему вводили плазму крови с антителами к коронавирусной инфекции, а также давали препарат «Ремдезевир». После пересадки кала признаки болезни исчезли.

Вскоре пациентам сделали ПЦР-тесты. Оба анализа показали отрицательные результаты.

Учёные обращают внимание, что на основании произошедшего нельзя делать серьёзные выводы. При этом специалисты намерены провести исследования, чтобы понять, можно ли использовать трансплантацию фекальной микробиоты для лечения коронавируса.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в мире фиксируются случаи заболевания коронавирусом в третий раз. Инфицируются те, кто болел в первую-вторую волну, а сейчас они заражаются в третий раз. Тимаков пояснил, что вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает человека.