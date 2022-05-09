За сутки из Мариуполя эвакуировали 408 человек

Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное / Фото Алексей Куденко/РИА Новости

За прошедшие сутки из Мариуполя эвакуированы 408 человек, в том числе 65 детей. Они находятся в пункте оказания помощи, который развёрнут в селе Безыменное, сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

За минувшие сутки, с 08:00 8 мая до 08:00 9 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 408 человек, включая 65 детей, — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что за период с 5 марта в Безыменное эвакуированы в общей сложности 29 562 человека.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что с территории мариупольского завода «Азовсталь» эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. При этом она не уточнила, остаются ли ещё на территории предприятия гражданские лица.

Боевые действия в Мариуполе идут практически с самого начала спецоперации на Украине. 21 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии города, за исключением промышленной зоны. Путин распорядился отменить штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным, но при этом блокировать промзону.