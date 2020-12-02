За ноябрь в мире коронавирусом заразилось максимальное число человек

https://static.news.ru/photo/7002d2de-3537-11eb-9f6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество новых случаев заражения COVID-19 в мире в ноябре увеличилось на 17,3 млн, что на 5,6 млн больше, чем в октябре, когда фиксировался максимум заболевших.

Кроме того, ноябрьский показатель заболеваемости составляет примерно столько же, сколько за первые четыре месяца пандемии. В относительном выражении прирост также увеличился — с 35% до 38%.

По сравнению с октябрём число летальных исходов увеличилось в 1,7 раза — в ноябре зарегистрировано около 280 тысяч смертей. При этом летальность коронавируса продолжает снижаться, достигая 2,3%. В прошлом месяце она составляла 2,7%, а в начале пандемии — 3,6%.

Существенно выросло количество выздоровевших — на 8,6 млн человек, что на 3,5 млн больше, чем в октябре. Несмотря на это, доля вылечившихся упала с 66,8% до 64%.

В Европе, где наблюдалось особо стремительное распространение болезни в октябре, ситуацию удалось стабилизировать почти везде, за исключением Германии, Италии и Польши. Однако вновь фиксируется рост заболеваемости в США, где в сутки выявляют почти вдвое больше заразившихся, чем в прошлом месяце, а также в Азии, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты из Китая выяснили, в каких условиях выше риск заразиться коронавирусом.