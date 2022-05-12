Юрист рассказал, в каком случае Финляндия откажется вступать в НАТО Юрист Романенко заявил, что Финляндия откажется вступать в НАТО в случае появления пронациональной элиты

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Финляндии нужна «пронациональная элита» для отказа вступать в НАТО, заявил NEWS.ru правозащитник и юрист-международник Дмитрий Романенко. Эксперт отметил, что в этом случае власти страны начнут отстаивать интересы именно своего государства, понимая, что Москва не угрожает Хельсинки.

Финляндия откажется вступить в НАТО, если у неё появится действительно пронациональная элита, отстаивающая интересы своей страны. Тогда они подумают и поймут, что никакой опасности для них со стороны России не существует. Наоборот, при вступлении в НАТО они станут одной из первых целей [для ВС РФ]. Все эти годы финны как-то жили вне НАТО, и никто им не угрожал, — добавил Романенко.

Собеседник подчеркнул, что Хельсинки может отказаться от договора с Россией об основах отношений, действующего с июля 1992 года, если соответствующую меру одобрит парламент республики. Он подчеркнул, что наличие документа не мешает вступлению северного соседа РФ в НАТО — страна может из него выйти. Таким образом эксперт прокомментировал поддержку заявки Финляндии на присоединение к Альянсу со стороны президента и премьер-министра государства Саули Нийнисте и Санны Марин соответственно.

Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.

Между тем бывший руководитель Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо предположил, что в случае вхождения Финляндии в НАТО войска Альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Он напомнил, что Кремль предупредил о последствиях подобных шагов — в частности, о том, что Балтийское море с большой долей вероятности потеряет статус безъядерного.