Японский министр получил конверт с лезвием и угрозами

https://static.news.ru/photo/c0978fd4-06e6-11eb-b007-fa163e074e61_660.jpg Ясутоси Нисимура Фото: Yasutoshi Nisimura/facebook.com

Конверт с бритвенным лезвием и угрозами был доставлен в здание кабинета министров Японии. Послание предназначалось министру по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимуре.

Почтовое отправление в правительство поступило 2 октября. Лезвие и записку, в которой от руки несколько раз было написано слово «умри», нашёл вскрывший конверт сотрудник канцелярии, передаёт ТАСС со ссылкой на японские СМИ. Автор письма назвал себя фанатом Нисимуры.

Известно, что в тот же день об инциденте была проинформирована полиция Токио. Сейчас её сотрудники проводят расследование.

Нисимура занимает пост министра по восстановлению экономики с сентября 2019 года. Кроме того, в правительстве он отвечает за меры по борьбе с коронавирусом.

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