Японский истребитель пропал с радаров в ходе полёта

Истребитель F-15 Сил самообороны Японии пропал с радаров во время полёта в районе префектуры Исикава на побережье Японского моря. Самолёт вылетел с базы Комацу, а после этого связь с ним пропала, сообщает телеканал NHK.

Из-за возможного падения истребителя в воду береговая охрана в порту Канадзава готовится отправить катера к месту предполагаемого крушения. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Всего на вооружении Сил самообороны Японии состоит около 200 истребителей F-15. Они используются для сопровождения иностранных военных самолётов, которые пролетают возле японских границ.

Ранее сообщалось, что новейший истребитель F-35С Lightning II потерпел аварию при попытке приземлиться на авианосец USS Carl Vinson ВМС США в Южно-Китайском море. Инцидент произошёл во время плановых полётов. Пилота спасли с помощью военного вертолёта. Он пребывает в «стабильном состоянии».

Из-за случившегося также получили травмы семеро моряков. Троих из них пришлось эвакуировать в госпиталь на Филиппинах.