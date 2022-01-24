Американский истребитель F-35 рухнул в Южно-Китайское море

Новейший истребитель F-35С Lightning II потерпел аварию при попытке приземлиться на авианосец USS Carl Vinson ВМС США в Южно-Китайском море. Пилот успел катапультироваться, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота США.

Отмечается, что инцидент с истребителем произошёл 24 января во время плановых полётов. Пилота спасли с помощью военного вертолёта. Он пребывает в «стабильном состоянии».

В инциденте получили травмы семь моряков. Троих из них пришлось эвакуировать в госпиталь на Филиппинах.

Ранее стало известно, что истребитель F-35 Lightning II, утонувший в ноябре при попытке взлететь с британского авианосца Queen Elizabeth, потерпел аварию из-за дождевика, попавшего в воздухозаборник. Дождевик перекрыл канал поступления воздуха в двигатель. До этого дождевик из-за порыва ветра сорвался с одного из моряков, находившегося в тот момент на палубе.