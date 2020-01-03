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МИД Катара напомнил международному сообществу об ответственности за безопасность региона Персидского залива и призвал все стороны проявлять сдержанность. В ведомстве отметили, что ситуация в Ираке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани может привести к тяжёлым последствиям.

Катарские дипломаты заявили, что сдержанность поможет избавить население региона «от порочного круга насилия и последствий прямой или косвенной вооружённой эскалации». Об этом сообщает РИА Новости. Ранее NEWS.ru сообщал, что в...