Бывший глава автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон не прятался в чехле от музыкального инструмента при побеге из своей квартиры в Токио. Он вышел из неё, как только от дома ушли частные детективы, которые вели наружное наблюдение.
Такую версию начальной стадии побега бывшего топ-менеджера из-под домашнего ареста
Детективы оставили Гона без наблюдения, поскольку его адвокаты грозили Nissan судебным иском.
Ранее NEWS.ru сообщал, что японский телеканал NHK выяснил другие подробности побега Гона из страны. По данным канала, основанным на записях камер видеонаблюдения и свидетельствах очевидцев, бизнесмен покинул свой дом в Токио в полдень 29 декабря и больше туда не вернулся. Около 23 часов в тот же день он мог сесть на частный самолёт, который вылетел из аэропорта Кансай. На борту находились несколько чемоданов и крупногабаритных кейсов.
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