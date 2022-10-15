Японская убийца Черная Вдова попросила о пересмотре дела Приговоренная к казни японская убийца Черная Вдова попросила о пересмотре своего дела

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Приговоренная в 2017 году к смертной казни по обвинению в убийстве четырех мужчин ради наследства японка Тисако Какэхи попросила о пересмотре ее дела. Об этом сообщает агентство Kyodo. Женщина подала соответствующее прошение в окружной суд Киото в субботу, 15 октября.

Тисако Какэхи 75 лет. Для своих убийств она использовала цианистый калий. Женщина получила прозвище Черная Вдова, ее часто сравнивают с героиней детективного романа «Профессиональная вторая жена», поскольку жертвами убийцы становились пожилые вдовцы.

Суд по делу женщины начался в июне 2017 года и уже в ноябре того же года ей был вынесен смертный приговор. Всего Какэхи подозревалась в убийстве десяти мужчин, обвинения были предъявлены по восьми делам, однако в связи со сроком давности и недостаточностью улик до суда дошли только четыре дела.

Последний муж Какэхи умер через месяц после заключения брака. Женщина знакомилась с будущими супругами с помощью брачных агентств и со многими общалась параллельно, подыскивая очередного мужа и новую жертву еще при жизни предыдущего партнера.

После смерти всех мужей Тисако Какэхи получила наследство на общую сумму около 1 млн иен, или $10 млн по курсу того времени.

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