Японка пыталась потушить олимпийский огонь из водяного пистолета

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Жительница японской префектуры Ибараки пыталась потушить факел олимпийского огня из водяного пистолета. Об этом в Twitter написал политолог Жюль Бойкофф.

Here is footage of the moment when an anti-Olympics protester in Japan squirted water at the #OlympicTorchRelay to symbolically snuff out the #Tokyo2020 Olympic torch. Police swarmed her & she was detained. Ibaraka Prefecture. HT @emi_onuma1_16 pic.twitter.com/gcsdk3zED1 — Jules Boykoff (@JulesBoykoff) July 5, 2021

Активистка выступает против проведения соревнований в Токио из-за пандемии коронавируса. Её попытка потушить факел не удалась. 53-летнюю женщину задержали.

Общество в Японии настроено против проведения Олимпиады. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения. Так, против соревнований выступали 83% жителей страны.

Японское правительство приняло решение ввести режим ЧС в Токио из-за ухудшения ситуации с коронавирусом до 22 августа. По данным Минздрава страны, 7 июля в японской столице было выявлено 920 случаев заболевания, что больше на 206, чем неделю назад.

Олимпиада пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа. На соревнования могут не допустить местных болельщиков из-за введения режима ЧС.