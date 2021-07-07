16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Японка пыталась потушить олимпийский огонь из водяного пистолета

17:53, 07 июля 2021
Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/GLOBAL LOOK PRESS
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Жительница японской префектуры Ибараки пыталась потушить факел олимпийского огня из водяного пистолета. Об этом в Twitter написал политолог Жюль Бойкофф.

Активистка выступает против проведения соревнований в Токио из-за пандемии коронавируса. Её попытка потушить факел не удалась. 53-летнюю женщину задержали.

Общество в Японии настроено против проведения Олимпиады. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения. Так, против соревнований выступали 83% жителей страны.

Японское правительство приняло решение ввести режим ЧС в Токио из-за ухудшения ситуации с коронавирусом до 22 августа. По данным Минздрава страны, 7 июля в японской столице было выявлено 920 случаев заболевания, что больше на 206, чем неделю назад.

Олимпиада пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа. На соревнования могут не допустить местных болельщиков из-за введения режима ЧС.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео