Японка пыталась потушить олимпийский огонь из водяного пистолета

Активистка выступает против проведения соревнований в Токио из-за пандемии коронавируса. Её попытка потушить факел не удалась. 53-летнюю женщину задержали.
Общество в Японии настроено против проведения Олимпиады. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения. Так, против соревнований выступали 83% жителей страны.
Японское правительство приняло решение ввести режим ЧС в Токио из-за ухудшения ситуации с коронавирусом до 22 августа. По данным Минздрава страны, 7 июля в японской столице было выявлено 920 случаев заболевания, что больше на 206, чем неделю назад.
Олимпиада пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа. На соревнования могут не допустить местных болельщиков из-за введения режима ЧС.