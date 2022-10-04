Япония планирует выслать российского дипломата

Фото: Frank Röder / CHROMORANGE/Global Loook Press

Японские власти намерены выслать из страны российского дипломата в ответ на признание РФ персоной нон грата японского консула генконсульства во Владивостоке. Сейчас этот вопрос прорабатывается, сообщает газета Yomiuri.

По сведениям издания, японские власти в ближайшее время уведомят об этом российскую сторону. Ожидается, что будет выслан работник российского консульства.

Консул японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори был задержан 26 сентября сотрудниками ФСБ при получении сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также о влиянии западных санкций на ситуацию в Приморском крае. МИД РФ объявил консула персоной нон грата и обязал покинуть Россию в течение 48 часов.

Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство страны изучает возможные ответные шаги на высылку своего генконсула во Владивостоке Мотоки Тацунори. Он добавил, что японская сторона продолжает настойчиво требовать от Москвы, чтобы она серьезным образом восприняла протесты Токио по этому вопросу.