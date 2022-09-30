Япония заявила о поиске ответных мер на высылку дипломата из России

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Токио. Япония

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство страны в настоящее время изучает возможные ответные шаги на высылку своего генконсула во Владивостоке Мотоки Тацунори. Российское внешнеполитическое ведомство объявило персоной нон грата японского дипломата. Тацунори покинул территорию России 28 сентября, пишет ТАСС.

Что касается соответствующих ответных мер, то в настоящее время они изучаются, поэтому пока я не могу их озвучить, — рассказал Хаяси.

Он добавил, что японская сторона продолжает настойчиво требовать от Москвы, чтобы она серьезным образом восприняла протесты Токио по этому вопросу.

26 сентября стало известно, что ФСБ задержала с поличным консула генконсульства Японии во Владивостоке за сбор секретных данных. Мотоки Тацунори был задержан во время получения секретных данных об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

Отмечается, что эту информацию Тацунори получил за денежное вознаграждение. Посольство Японии подало ответный протест в Министерство иностранных дел РФ.