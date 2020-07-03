Япония готовит эвакуацию 145 тысяч человек из-за невиданной силы ливней

https://static.news.ru/photo/100ae082-bd83-11ea-9d8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Япония объявила и рекомендовала эвакуацию для 145 тыс. жителей из-за ливневых дождей и оползней. Эвакуацию готовят в префектуре Кумамото и Кагосима.

Самый высокий уровень опасности объявлен в ряде мест страны. Пятый уровень означает SOS, сообщает телеканал NHK. Метеорологи предупреждают население, что ливни могут быть невиданной доселе силы. Так, в префектуре Кумамото указание срочно эвакуироваться получили уже 80 тыс. жителей, ещё 65 тыс. человек готовятся к этому.

На местах сообщают о разливах рек, оползнях. Участки дорог перекрыты, информации о жертвах нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Чугуевском районе Приморского края из-за подтопления придомовых участков и огородов. Затяжные дожди начались в Приморье больше недели назад, 20 июня, а к пятнице, 26 июня, только усилились.