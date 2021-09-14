Японцы призвали добиться «второго краха» РФ и вернуть себе Курилы

Слова президента России Владимира Путина об ответственности Японии за действия во время Второй мировой войны вызвала резкую реакцию со стороны читателей японской газеты Ёмиури. Некоторые из них, в частности, призвали отказаться от попыток сотрудничества и перейти к решительным действиям для возвращения Курильских островов.

В материале газеты Ёмиури приводятся слова Владимира Путина о недопустимости попыток оправдания преступников и их чудовищных планов, грозивших всему человечеству. В качестве примера, наряду с нацистской Германией, российский президент привёл и японских милитаристов.

Это вызвало активный отклик у японских читателей. Некоторые из них не согласились с позицией Путина и призвали перейти к активным действиям в вопросе Курильских островов.

Японии не нужны идиоты, которые готовы пожать руку, несмотря на такие заявления. Японии надо уйти от лживых иллюзий, укрепить связи с Западом, ввести санкции и оказать давление на Россию, чтобы путинская система рухнула. Необходимо привести Россию ко второму краху, чтобы она сама отдала острова, — сообщил один из комментаторов.

При этом не уточнялось, что предлагается считать «первым крахом» — предположительно, речь шла о распаде СССР.

Однако не все оказались готовы верить в возможность пересмотра территориального спора с Москвой.

Необходимо ввести против России экономические санкции. Острова она не отдаст, даже не стоит об этом думать, — предложил пользователь.

В настоящее время между РФ и Японией всё ещё не подписан мирный договор об окончании Второй мировой войны. В 1956 году Москва и Токио подписали Совместную декларацию, согласно которой СССР был готов рассмотреть вопрос возвращения Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. При этом о судьбе островов Кунашир и Итуруп речь не шла.

Позиция РФ заключается в том, что Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и их принадлежность России сомнению не подлежит.

Ранее кандидат на пост премьер-министра Японии Таро Коно заявил о чрезвычайной важности работы по достижению мирного договора с Россией. На данный момент между Москвой и Токио остались территориальные споры после Второй мировой войны. Это мешает сторонам заключить мир.