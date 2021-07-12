В Японии заявили о возможности подписать с Россией мирный договор

Кандидат на пост премьер-министра Японии Таро Коно заявил о чрезвычайной важности работы по достижению мирного договора с Россией. На данный момент между Москвой и Токио остались территориальные споры после Второй мировой войны. Это мешает сторонам заключить мир. Об этом сообщает NHK.

Политик отметил необходимость решить территориальный спор с Россией. Предметом спора являются Курильские острова. Коно считает, что только путём подписания мирного договора можно раз и навсегда покончить с этим разногласием.

Что касается разрешения территориального вопроса вокруг Северных территорий (так в Японии называют южные острова Курильской гряды. — NEWS.ru), а также заключения мирного договора с Россией, я считаю работу по данному направлению чрезвычайно важной, — отметил кандидат на пост главы правительства Японии.

На Восточном экономическом форуме в 2018 году президент РФ выступил с инициативой подписания мирного договора с Японией без предварительных условий, однако это не устроило японских коллег. 22 января 2019 года президент России и премьер Японии встретились в Москве, чтобы обсудить данный вопрос. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не зафиксировали каких-либо изменений в позиции Токио по проблеме мирного договора.

Ранее сообщалось, что японцы неодобрительно высказались о деятельности нынешнего премьера Японии Ёсихидэ Сугу. Японские интернет-пользователи осудили политика за отсутствие позитивного продвижения в политическом диалоге с Россией. Упрекали Сугу не только за «бездействие» на международной арене, но и за разрушение фактических успехов его предшественника Синдзо Абэ.