Японцы нашли «странным» размещение большинства баз США на Окинаве Порядка 80% японцев нашли «странным» размещение большинства баз США на Окинаве

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Около 80% граждан Японии сочли странным факт, что подавляющее большинство баз США находятся в южной префектуре страны Окинава. При этом 70% жителей страны считают данный факт «неизбежным для обеспечения безопасности» их государства. Данные опроса, приуроченного к 50-летию возвращения Окинавы в состав Японии (отмечается 15 мая), приводит телеканал NHK.

Согласно данным опроса, 84% участников опроса проживающих в Окинаве и 80% респондентов из других префектур заявили о том, что размещение более чем 70% всех американских баз в этом регионе является «странным» или «отчасти странным».

При этом 11% окинавцев и 12% жителей других префектур Японии полагают, что подобное размещение «необходимо для обеспечения безопасности Японии».

«Неизбежным для обеспечения безопасности Японии» такую конфигурацию назвали 51% и 68% респондентов, соответственно.

Окинава занимает 0,6% всей территории Японии. При этом в префектуре размещено 74% всех американских военных объектов в стране и более половины всего контингента ВС США. По информации администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что Токио и Вашингтон подписали соглашение о содержании американских военных баз в Японии. Согласно документу, Япония в период с 2022 по 2026 год потратит на эти цели 1,055 трлн иен ($9,29 млрд). В частности, 164 млрд иен ($1,4 млрд) японская сторона выделит на модернизацию ангаров и укрепление военных бункеров. Ещё 20 млрд иен ($176 млн) предполагается потратить на улучшение системы обеспечения американо-японских учений с использованием искусственного интеллекта. При этом Токио намерен в указанный период почти вдвое сократить коммунальные расходы при содержании баз США — с 23,4 млрд иен ($201 млн) до 13,3 млрд иен ($114 млн).