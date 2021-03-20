Японцев возмутили российские Ту-95МС над Тихим океаном

https://static.news.ru/photo/99601894-e8ca-11ea-8605-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Плановый полёт российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном возмутил читателей японского журнала Shukan Gendai. Посвящённая данному событию публикация вызвала ряд громких комментариев пользователей.

Материал, посвящённый действиям российских самолётов, автор увязал с годовщиной Великого восточно-японского землетрясения и назвал «неслыханной провокацией» и «демонстрацией силы». При этом журналиста не смутило процитированное им самим сообщение газеты «Красная звезда» о том, что полёт был плановым и проходил в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Как сообщил автор материала, маршрут российских самолётов проходил, в частности, над Курильскими островами.

Некоторые японские пользователи в качестве отзыва на материал оставили возмущённые комментарии на сервисе Yahoo News Japan. В частности, пользователи сообщали, что на Россию нельзя смотреть снисходительно и её нужно рассматривать в качестве страны, желающей Японии различных бед.

Японии нужно как можно быстрее обзаводиться своими ядерными ракетами. И нацелить их на Москву. Это будет самое действенное, — призвал пользователь f*****.

Россия знает, что Япония не будет стрелять, вот и провоцирует нас, часто внедряясь в наше воздушное пространство. А нам не нужно давать себя провоцировать. Нужно жестко отвечать России! — заявил комментатор под псевдонимом tos.

Но были и те, кто не согласился с воинственной риторикой соотечественников.

Прежде, чем публиковать такие статьи, вселяя в народ страх и разжигая в нём ненависть, не лучше ли нашему правительству и министру обороны попробовать политические методы решения проблем! — написал pgh.

Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил о том, что США не ведут с Японией переговоров о развёртывании новых ракет. Вооружения наземного базирования должны были сдерживать Китай. Об этом писал NEWS.ru.