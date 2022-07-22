WSJ: Зеленский назвал опасным перемирие с Россией без возврата территорий

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

В интервью американской газете The Wall Street Journal президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установление перемирия между Украиной и Россией без возврата территорий приведет лишь к тому, что РФ получит передышку и конфликт продлится дольше. По его словам, Москва не откажется от своей геополитики и притязаний на бывшие советские республики. Украинский лидер добавил, что Россия просто воспользуется перемирием.

Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая даст Российской Федерации передышку. Они не будут использовать паузу для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что Кремль после двух-трех лет перемирия якобы захватит еще два региона Украины, а затем повторит «всё вновь».

Военный эксперт Дмитрий Болтенков ранее заявил, что украинские вооруженные формирования в силу слабого морально-психологического состояния выходят из-под контроля Киева и отказываются воевать. Он привёл в пример отказ бойцов 100-й бригады теробороны города Луцк Волынской области участвовать в боевых действиях. Специалист назвал действия мобилизованных сил «бунтом», который свидетельствует об отчаянии людей. Он добавил, что подобные инциденты являются «серьёзным звонком» для киевских властей.