WSJ: Twitter провёл переговоры о покупке сегмента TikTok

https://static.news.ru/photo/3dd61cfe-d9d8-11ea-b51b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/photothek.net v/Global Look Press

Американская компания Twitter провела предварительные переговоры о возможном объединении микроблогов с принадлежащей китайской ByteDance соцссетью.

По данным инсайдеров, американскую компанию интересует только американский сегмент соцсети, стоимость которого оценивается в десятки миллиардов долларов. При этом рыночная капитализация Twitter составляет только около $29 млрд, пишет WSJ.

Капитализация основного претендента на американский сегмент соцсети, компании Microsoft, — более $1,6 трлн.

Издание отмечает, что для того, чтобы составить конкуренцию другим претендентам на TikTok, Twitter придётся объединиться с сильными партнёрами. Данных о том, готова ли американская компания довести переговоры до логического конца, у WSJ нет.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американская компания может приобрести сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok до 15 сентября 2020 года. Сделку может совершить корпорация Microsoft или другая компания. В противном случае работа приложения будет запрещена на территории США. TikTok американские власти обвиняют в слежке за гражданами.

Как писал NEWS.ru, TikTok планирует оспорить в суде указ американского президента Дональда Трампа о запрете приложения на территории США. Иск будет подан в окружной суд по Южному округу Калифорнии.