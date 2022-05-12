WSJ: уход в отпуск может стать единственным спасением для европейцев

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Сокращение поставок российских энергоресурсов привело к резкому росту цен в Европе, пишет The Wall Street Journal. Экономисты предрекают странам Евросоюза снижение объёмов производства, сокращение доходов населения, а также повышение безработицы уже в ближайшее время. Финансовые эксперты считают, что граждане ЕС сбегут от последствий рецессии в отпуск, в котором они не были два года из-за пандемии.

В то время как потребители воздерживаются от покупок товаров длительного пользования, они, похоже, хотят снова отправиться в отпуск на пляжи после того, как COVID-19 отпугнул многих из них, — заявил главный экономист немецкого Berenberg Bank Хольгер Шмидинг.

В издании подчеркнули, что британская экономика окажется на пороге рецессии в следующем году. «Мрачный прогноз» во многом связан с ростом цен на 54% на энергоносители. Финансисты ожидают, что цены на энергоресурсы вырастут ещё на 40% к октябрю. Управляющий Банком Англии Эндрю Бейли отметил, что это вызовет немалые трудности для многих жителей Великобритании.

Я понимаю, какие трудности это вызовет для многих людей в Великобритании, особенно для людей с самыми низкими доходами, — заявил собеседник издания.

Порядка 40% немецких компаний уже ощутили на себе последствия стремительного роста цен на энергоносители. Как пишет агентство DPA, около 46% компаний планируют сократить инвестиции на фоне резкого роста цен на энергоносители. Четверть опрошенных организаций ожидают, что столкнутся с ценовым шоком во второй половине 2022 года, а ещё четверть полагают, что это произойдёт в 2023 году.