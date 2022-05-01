WP: у Европы недостаточно альтернатив для замены российского газа

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У европейских стран недостаточно альтернатив для замены российского природного газа, чтобы не допустить серьёзных экономических проблем будущей зимой, пишет газета Washington Post. В статье сказано, что даже при отказе от энергоресурсов из России Европе придётся заплатить за более дорогое топливо из других стран. Эксперты отмечают, что газ и нефть, которые поставляет Москва соседним странам в общей сложности на порядок дешевле конкурентов.

Следующие 18 месяцев станут мучительным временем для Европы. Правительства будут бороться за обеспечение энергией своих заводов и отоплением своих домов, — сказано в публикации.

Больше всего, по мнению автора материала, пострадает Германия, которая оказалась наименее подготовленной к отказу от газа из России. Доля Москвы в немецком импорте составляет 35%.

Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян ранее заявил, что прекращение поставок газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях является «самым жёстким ответом» России на западные санкции. Эксперт добавил, что США и ЕС не смогли обеспечить эффективное замещение российских энергоресурсов. Он добавил, что у арабских стран не налажена масштабная и стабильная инфраструктура поставок нефти с Западом.