«Взрывоопасная»: Армения обеспокоилась ситуацией вокруг Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван обеспокоен ситуацией вокруг Украины и заинтересован в том, чтобы она не вышла из-под контроля. По его словам, данный вопрос обсуждается с международными партнёрами, в том числе и по ОДКБ.

Естественно, это нас беспокоит, и мы доводим свою озабоченность нашим международным партнерам, партнёрам по ОДКБ, западным партнёрам. У нас нет достаточных инструментов влияния, мы можем выражать нашу озабоченность, что и делаем. Мы исходим из национальных интересов Армении. Вопросы должны решаться дипломатическим путём, — отметил Пашинян.

По его словам, обстановка на настоящий момент сложилась напряжённая, и она усугубляется с каждым днём всё больше.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост напряжённости в сфере безопасности обусловлен в том числе «информационной истерикой», вбросами, а также конкретными действиями со стороны США и НАТО.

До этого Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала, а также членов семей дипломатов из посольства на Украине из-за «сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Американским гражданам на Украине уже сейчас рекомендовали рассмотреть варианты отъезда за свой счёт. Об эвакуации сотрудников дипкорпуса заявила и Великобритания.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз не намерен эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины и не видит для этого причин. По его словам, «не стоит драматизировать ситуацию, пока идёт переговорный процесс».